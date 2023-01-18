ABD sanayi üretiminde 15 ayın en büyük düşüşü

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2022'ye ait sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,1 azalması öngörülüyordu. Yüksek faiz oranları ve fiyatların talebi baskılamasıyla Eylül 2021'den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden sanayi üretimi, geçen yıl kasımda da yüzde 0,6 azalmıştı.

İmalat sanayi üretimi geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 1,3'lük azalış kaydetti.

Beklenenden fazla düşüş gösteren imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 azalması öngörülüyordu. Şubat 2021'den bu yana en büyük düşüş kaydeden imalat sanayi üretimi, geçen yıl kasım ayında da yüzde 1,1 azalmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,6 puanlık azalışla yüzde 78,8'e geriledi.

Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 79,6 olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan kapasite kullanım oranı, geçen yıl kasımda yüzde 79,4 olarak kaydedilmişti.