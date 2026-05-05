ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten net mesaj: Ateşkes bitmedi

ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlik devam ederken İran medyası, ABD donanmasına ait bir geminin Hürmüz Boğazı yakınlarında hedef alındığını idda etmiş, CENTOM ise iddaları yalanlamıştı.

Ateşkes sona ermedi

Hürmüz'de yeniden tırmanan gerilimin ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Özgürlük Projesi'ne" rağmen, İran'la ateşkesin hala devam ettiğini bildirdi. Operasyonun İran'a yönelik diğer saldırılardan "ayrı ve geçici" nitelikte olduğunu belirten Hegseth, bu kapsamda "İran limanlarından çıkarak ablukayı delmeye çalışan altı geminin tamamının geri çevrildiğini" söyledi.

"Ateşkes sona ermedi. Şu aşamada hala düşük yoğunluklu çatışma düzeyindeyiz." diyen Hegseth, Tahran yönetiminin bu süreçte ABD birliklerine veya ticari gemilere saldırması durumunda, "ezici ve yıkıcı bir Amerikan ateşiyle" karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı, "Amerikan kuvvetlerininİran sularına veya hava sahasına girmesine gerek kalmayacak, bu gerekli değil. Biz bir çatışma peşinde değiliz. Ancak İran'ın, masum ülkelerin mallarının, uluslararası bir su yolunu kullanmasını engellemesine de izin verilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"Özgürlük Projesi'nin" tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Hegseth, bu operasyon sayesinde ticaret akışının yeniden sağlanacağını savundu.

Boğazın kontrol İran'da değil

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığını kaydeden Hegseth, "Hürmüz Boğazı'nın açılması sürecinin bir parçası olarak ABD'nin İran hava sahasına veya sularına girmesine gerek kalmayacak." dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine ise İran'ın, ateşkesin ilanından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ticari gemilere dokuz kez ateş açtığını ve iki konteyner gemisine el koyduğunu söyledi.

Caine, "Müşterek kuvvetler (ABD ordusu), emir verilmesi halinde İran'a karşı büyük çaplı muharebe operasyonlarına yeniden başlama konusunda hazır beklemektedir." ifadelerini kullandı.