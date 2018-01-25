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"ABD, Suriye’yi bölmeye yönelik bir strateji benimsiyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "ABD askeri varlığının, Suriye'de sınırsız bir süre kalmasına yönelik planlar uluslararası hukukla çelişmektedir” "dedi.

ABD, Suriye’yi bölmeye yönelik bir strateji benimsiyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Suriye’yi bölmeye yönelik bir strateji benimsediğini savunarak, "ABD askeri varlığının, Suriye’de sınırsız bir süre kalmasına yönelik planlar uluslararası hukukla çelişmektedir" dedi.

Zaharova, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde "sınır gücü" kurulmasına yönelik çabalarını eleştirdi.

Suriye’yi, farklı kuvvetlerin birbirleriyle çatışacakları bir arenaya çevirmenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, "ABD, Suriye’yi bölmeye yönelik bir strateji benimsiyor. Egemen bir ülke olan Suriye’deki askeri varlıklarının sınırsız bir süre kalmasına yönelik planlar uluslararası hukukla çelişmektedir" diye konuştu.

Suriye’nin kuzeyinde "sınır gücü" kurulmasına ilişkin çabaları da ülkeyi bölmeye yönelik adımlar olarak değerlendiren Zaharova, "Washington’un bölgedeki Suriyeli Kürtlere, Türkmenlere, Araplara, Çerkezlere ve Asurlulara bunu isteyip istemediklerini sorduklarından emin değiliz" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Rusya’nın, birçok konuda aynı bakış açısına sahip olduklarını anlatan Zaharova, "Görevimiz, ortaklarımızla ortak bir zeminde buluşmaktır. Bunu, ikili ilişkilerde bile yapmak zorken, Suriye krizinin çözümü çerçevesinde yapmak daha da zor. Ancak bu yolda ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin hazırlıklarına da değinerek, "29-30 Ocak’ta düzenlenecek kongreye Rusya, Türkiye ve İran aktif bir şekilde hazırlanıyor. Kongre için Birleşmiş Milletlerden gözlemciler de dahil olmak üzere bin 600 kişiye davetiye gönderildi" dedi.

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Kaynak: AA

ABD Rusya Suriye Türkiye

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