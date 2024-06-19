ABD, Tayvan'a yönelik 360 milyon dolarlık silah satışını onayladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Tayvan'a yönelik silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili destek malzemelerinin aralarında bulunduğu 360 milyon dolarlık yeni bir silah satışını onayladı.

Söz konusu satış, savaş başlıklı 291 adet 'Altius-600M' kamikaze dron sistemi, 'uzun menzilli gezici mühimmat' olarak bilinen 720 adet 'Switchblade'i de içeriyor. Silah satışının onaylanması, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gören ve gerekirse güç kullanarak birleştirme sözü veren Çin ile ABD arasında gerilimin yüksek olduğu bir dönemde geldi.

"Tayvan'ın savunma gücünü güçlendirmeye devam edeceğiz"

Tayvan lideri Lai Ching-te, Tayvan'a yapılan son silah satışını onayladığı için ABD'ye teşekkür etti. Lai, bu tür gelişmelerin Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olduğunu ifade ederek, "Gelecekte, ister askeri alımlar yoluyla ister kendi çabalarımızla olsun Tayvan'ın ulusal savunma gücünü güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

'Tek Çin' ilkesi

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık devam ediyor. Pekin, 'Tek Çin' ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.