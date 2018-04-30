ABD telekomünikasyon sektöründe dev birleşme

30 Nisan 2018

ABD'nin en büyük üçüncü cep telefonu operatörü T-Mobile ile dördüncü operatörü Sprint'in birleşme kararı aldığı bildirildi.

Her iki şirketten yapılan ortak açıklamada, Sprint'in piyasa değerinin yaklaşık 59 milyar dolar olduğu, birleşmenin ardından T-Mobile ismiyle ABD telekomünikasyon sektöründe faaliyet göstermeye devam edecek yeni firmanın da değerinin yaklaşık 146 milyar dolar olacağı belirtildi.

Açıklamada, Sprint'in geçen yılın sonu itibariyle 54,6 milyon kullanıcısının olduğu, T-Mobile'ın ise 72,6 müşterisinin olduğu bilgisine yer verildi.

Birleşmenin ardından T-Mobile'ın 5G teknolojisine odaklanacağının vurgulandığı açıklamada, şu anki T-Mobile Üst Yöneticisi (CEO) John Legere'nin yeni şirketin CEO'su olmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, birleşmenin ardından oluşacak şirketin yüzde 42'sine Deutsche Telekom'un, yüzde 27'sine SoftBank'ın sahip olacağı belirtilirken, yüzde 31'inin de halka açık olacağı bildirildi.

Uzmanlar, birleşmenin ardından oluşacak şirketin ABD'nin en büyük birinci cep telefonu operatörü Verizon ile ikinci operatörü AT&T ile daha güçlü şekilde rekabet edebileceğini ifade etti.

Ancak uzmanlar, ABD'li regülatörlerin birleşmeyi onaylamayabileceğine dikkati çekerek, ABD Adalet Bakanlığının geçen sene AT&T'nin 84,5 milyar dolara Time-Warner'ı satın alma teklifini engellediğine işaret etti.

Kaynak: AA