ABD Temsilciler Meclisi başkan adayı Scalise adaylıktan çekildi

Scalise'nin adaylıktan çekilmesinin ardından ABD Temsilciler Meclisi art arda onuncu günde de başkansız kaldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Parti mensubu Kevin McCarthy, partide çıkan anlaşmazlığın ardından Temsilciler Meclisi'nde 4 Ekim'de yapılan oylamayla görevden alınmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Scalise 11 Ekim'de Cumhuriyetçilerin kendi aralarında yaptığı toplantıda Jim Jordan'dan daha fazla oy alarak Temsilciler Meclisi Başkanı adayı olmuştu.

Cumhuriyetçilerin resmi adayı olan Scalise'in Temsilciler Meclisi başkanı olması için ise en az 217 oy alması gerekiyordu. Scalise bazı Cumhuriyetçilerin onu desteklemeyeceklerini söylemeleri nedeniyle henüz 217 oyu garantileyememişti.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde 221, Demokratların ise 212 sandalyesi bulunuyor.

Yeni bir başkan seçilene kadar Cumhuriyetçi Patrick McHenry başkanlık görevini geçici olarak devralmıştı.

Cumhuriyetçiler dün yaptıkları toplantıda adaylarının kim olacağı konusunda anlaşmaya varamadılar. Bugün TSİ 17.00'da yeniden bir araya gelcekler.