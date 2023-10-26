ABD Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson oldu

Kevin McCarthy'nin 3 Ekim'de Cumhuriyetçilerden oluşan bir grup tarafından görevden alınmasının ardından üç hafta boyunca Meclis Başkanı seçilememişti. Johnson, 209'a karşı 220 oyla göreve gelmiş oldu.

51 yaşındaki Johnson, Meclis Başkanlığı görevine geldikten kısa süre sonra yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizin, (meclisteki) yetkililerin yeniden görev yerlerine döndüğünü bilmelerini istiyoruz" dedi.

Johnson'ın göreve geldikten sonra yaptığı ilk şey, ay başında Hamas militanlarının eş zamanlı saldırılar düzenlemesinin ve kaçırdıkları kişileri rehine olarak tutmasının ardından Gazze'ye yönelik bombardımanlarını artıran İsrail'e destek sinyali veren bir yasa tasarısını gündeme getirmek oldu.

Eskiden avukat olan ve ilk kez 2016 yılında vekil olarak seçilen Johnson, son yılların en az deneyime sahip Temsilciler Meclisi Başkanı olma özelliği taşıyor.