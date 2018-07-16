ABD, Türkiye'ye patriot satmak istiyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, S-400'lerin alternatifi olarak Patriot hava savunma sistemleri satmak için Türkiye ile müzakere yaptığını duyurdu.
Reuters'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, Türkiye'nin hâlihazırda Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olarak, ülkeye satmak istedikleri Patriot hava sistemleri konusunda müzakere yürütüldüğünü söyledi.
Tina Kaidanow, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türklere Patriot'a saygı duymalarını anlamayı sağlamaları için ne yapabileceklerini düşündüklerini, ABD'nin stratejik ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkilerini desteklemek istediğini söyledi.