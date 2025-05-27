ABD uçuşlarında lityum alarmı: 7 eşya bagaja yasaklandı

ABD sivil havacılık otoriteleri, lityum pillerin yarattığı yangın riski nedeniyle powerbank ve yedek batarya gibi cihazların uçakların kargo bölümünde taşınmasını yasakladı. Yeni düzenleme tüm ABD çıkışlı uçuşlarda geçerli olacak.

NTV Para'da yer alan habere göre yeni düzenlemeyle birlikte, aşağıda yer alan yedi eşyanın yalnızca el bagajında taşınmasına izin verilecek:

* Güç kaynakları (powerbank)

* Telefon şarj kutuları

* Ekstra lityum-iyon piller

* Ekstra lityum-metal piller

* Telefon bataryaları

* Dizüstü bilgisayar pilleri

* Harici batarya paketleri / taşınabilir şarj cihazları

FAA tarafından yapılan açıklamada, bu cihazlarda yer alan lityum pillerin hasar görmesi, aşırı şarj edilmesi veya yanlış paketlenmesi halinde termal kaçak riskinin ortaya çıktığı ve bu durumun uçağın kargo bölümünde yangın çıkarabileceği uyarısında bulunuldu.

Kargo alanında yangın riski: Kritik güvenlik önlemi

FAA’nın resmi duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Elde taşınan bir çanta kapıda ya da uçakta kontrol edildiğinde, tüm yedek lityum piller ve güç bankaları çantadan çıkarılmalı ve uçak kabininde yolcuyla birlikte taşınmalıdır. Akü terminalleri kısa devreye karşı mutlaka korunmalıdır.”

Kararın alınmasında, son yıllarda batarya kaynaklı yangınların artması ve uçaklarda meydana gelen acil durumların çoğunun lityum pilli cihazlardan kaynaklanması etkili oldu.

Havacılık ve lojistik sektörü için ne anlama geliyor?

Bu gelişme yalnızca yolcu güvenliğini ilgilendirmiyor. Aynı zamanda havacılık, lojistik ve e-ticaret sektörleri için de operasyonel yeni düzenlemeler anlamına geliyor. Özellikle ABD çıkışlı sevkiyatlarda lityum bataryalı ürünlerin taşınması sırasında güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekecek.

Dünya genelinde benzer uygulamaların yaygınlaşabileceği öngörülürken, sektör profesyonellerinin uluslararası taşımacılık kurallarını yakından takip etmesi önem kazanıyor.