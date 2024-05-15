ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolar daha yardım yapacak

Ukrayna'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'e yapılan desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 2 milyar dolar ek dış askeri finansman sağlayacağını aktardı.

İki ülkenin bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiğini anlatan Blinken, bu anlaşmanın "çok kısa sürede” tamamlanabileceğinin altını çizdi.