ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolar daha yardım yapacak
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık orta ve uzun vadeli dış askeri finansman paketini onayladığını bildirdi.
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Ukrayna'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'e yapılan desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 2 milyar dolar ek dış askeri finansman sağlayacağını aktardı.
İki ülkenin bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiğini anlatan Blinken, bu anlaşmanın "çok kısa sürede” tamamlanabileceğinin altını çizdi.