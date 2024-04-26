ABD üniversitelerinde İsrail protestoları: Akademisyenlere gözaltı

ABD’de Columbia Üniversitesi’nde başlayan ve akademisyenlerin de destek verdiği İsrail protestoları; Georgetown, George Washington, Emory, Harvard, MIT, Yale, Texas, NYU, California Devlet, Minnesota, Güney California üniversitelerine hızla yayıldı.

Yale ve New York Üniversitesi'nde yüzlerce öğrencinin gözaltına alınmasının ardından Austin'deki Teksas Üniversitesi'ni hem şehir polisi hem de bir kısmı atlı ve motosikletli olan eyalet polisi bastı.

Protestoculara müdahale edebilmesi için polisin kampüse girmesine izin veren Columbia Üniversitesi yönetimi uzaktan eğitim kararı alırken, sadece Güney California Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerinde 93 öğrenci gözaltına alındı.

Emory Üniversitesi'nde öğrencilere polis biber gazı ve elektroşok silahı ile saldıran polis, eylemlere katılan ve öğrencilerine destek veren ekonomi profesörü Caroline Fohlin ile Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee'yi de ters kelepçeyle gözaltına aldı.