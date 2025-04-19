ABD üniversitelerindeki 'Filistin' baskısı sürüyor! Vizesi iptal edilen uluslararası öğrenci sayısı 1.000'i aştı

ABD'deki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler, son haftalarda artan gözaltı ve vize iptalleriyle karşı karşıya.

Filistin'i destekleyen protestolara katılan öğrencilerin, sivil kıyafetli görevliler tarafından uyarı yapılmaksızın gözaltına alındığı görüntüler sosyal medyada yayılırken, durumun kapsamı her geçen gün daha da genişliyor.

ABD genelinde en az 1.000 uluslararası öğrencinin vizesi iptal edildi veya yasal statüsü değiştirildi.

BBC'nin haberine göre; gözaltına alınan öğrencilerin çoğuna gerekçesiz bir şekilde vize iptali ve yasal statü değişikliği yapılırken, üniversiteler öğrencilerin durumunu çoğu zaman sadece resmi vize veri tabanlarını kontrol ettiklerinde öğreniyor.

"Vizeler gerekçeye bağlı kalmaksızın iptal edilebilir"

Gelişmeler Filistin’e destek veren öğrencilerin ABD yönetimi tarafından özellikle hedef alındığını ortaya koyarken Trump yönetimi, vizelerin “ayrıcalık” olduğunu ve gerekçeye bağlı kalmaksızın iptal edilebileceğini savunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her gün bu radikallerden birini bulduğumuzda vizelerini iptal ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Desteğini sosyal medyadan gösteren öğrencilere dahi korku hakim

Protestolara katılmadığı halde sosyal medyada Filistin'e destek yazıları paylaşan öğrenciler de kaygılananlar arasında. İsrail-Gazze savaşıyla ilgili sosyal medya üzerinden yazılar yazan bazı öğrenciler protestolara katılmasa dahi vizesinin iptal edilip sınır dışı edilebileceğinden korkuyor.

Öğrencilerin bir çoğu kampüste bulunmaktan, markete gitmekten ya da evlerinden çıkmaktan çekindiklerini ifade ediyor. Bazı öğrenciler ABD’ye geri dönememekten korktukları için aile ziyaret etmek için ülkelerine gitmekten dahi çekiniyor.

Olayların gerçekleştiği üniversitelerdeki öğretim üyeleri, öğrencilerin evlerinde gözaltına alınma korkusuyla üniversite binalarına sığındığını ve kendilerinden barınmak içini izin istediğini söylüyor.

Trump yönetiminin hamlelerinden üniversiteler de nasibini alıyor

Trump yönetimi, yalnızca bireyleri değil, kurumları da baskı altına alıyor. Harvard Üniversitesi, Beyaz Saray’ın yabancı öğrencilere dair taleplerine direnince, 2 milyar dolardan fazla kamu fonu askıya alındı.

Uzmanlar, yaptırımların fon kesintileri ile sınırlı kalmayacağını ve taleplere uyulmaması halinde üniversitenin yeni uluslararası öğrenci alımının da engellenebileceğini belirtiyor.