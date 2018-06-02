ABD ve Güney Koreli bakanlardan ittifak vurgusu

02 Haziran 2018

ABD ve Güney Kore savunma bakanları, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapması beklenen zirve öncesinde, iki ülke arasındaki müttefiklik bağlarının süreceği mesajını verdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Song Yong-mu Singapur'da düzenlenen, Asya Güvenlik Zirvesi olarak da anılan "Şangri-La Diyaloğu" toplantısında, ABD'li mevkidaşı Jim Mattis ile bir araya geldi.

İki ülke bakanları Trump ile Kim arasındaki zirvenin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanmasında "tarihi bir fırsat" olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirterek, zirvenin başarıya ulaşabilmesinde "askeri-düzeyde" yeterli desteğin sağlanabilmesi için ülkeler arasında iletişim ve eşgüdümün arttırılması konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade etti.

ABD asker sayısını azaltmayacak

Bakan Mattis, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik şartları ne olursa olsun Güney Kore'nin savunmasına verdileri desteği sürdüreceklerini vurgulayarak, ABD'nin, Güney Kore'deki 25 bin 500 kişilik askeri gücünün sayısını azaltmayı düşünmediğini bildirdi.

Bakan Song da Güney ve Kuzey Kore arasındaki askeri gerilimin azaltılması ve karşılıklı güvenin inşası için ABD ile savunma iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.

Taraflar ayrıca Güney Kore ordusunun savaş zamanı operasyonel komutasının Washington'dan Seul'e devredilmesi için de çalışmalara hız verilmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

Kaynak: AA