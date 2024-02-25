ABD ve İngiltere, Husileri vurdu

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, ülkenin güneybatısında yer alan Taiz kentindeki iletişim hatları üç kez hedef alındı.

Husilerin kontrolündeki Sana kenti ve kırsalı 17 defa ABD ve İngiliz hava saldırılarına maruz kaldı. Kuzeybatıdaki Hacce kentinde bulunan çiftliklere de iki hava saldırısı düzenlendi.

Haberde, saldırılar sonucu oluşan can kaybı veya hasara ilişkin detay verilmedi. ABD ve İngiltere'den söz konusu saldırılara dair henüz açıklama yapılmadı.