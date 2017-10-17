ABD: Venezuela'daki seçimler ne özgür ne de adil

17 Ekim 2017

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Venezuela'da özgür ve adil olmayan seçimleri kınadıklarını, seçimlerde Venezuela halkının sesinin duyulmadığını" söyledi.

Nauert, eyalet seçimlerinde resmen duyurulmadan oy verme merkezlerine ilişkin son dakika değişiklikleri yapıldığını, sandıkların manipüle edildiğini ve muhaliflerin güçlü olduğu bölgelerde oy kullanma makinelerine sınırlı erişimin bulunduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca seçimlerde "bağımsız ve güvenilir gözlemci eksikliğine" dikkati çekti.

Venezuela'da Sosyalistler, 23 eyalet valisinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde 22 eyaletin 17'sinde oyların çoğunluğunu kazanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, sonuçları "Chavez'imin zaferi" sözleriyle nitelendirmiş, muhalefete de sonuçları kabul etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan muhalefet partileri koalisyonu Demokratik Birlik için Yuvarlak Masa İttifakı (MUD) oy sayımının doğru yapıldığından şüphe ettiklerini açıklamıştı.

MUD'un kampanya yöneticisi Gerardo Blyde, ittifakın sonuçları kabul etmeyi reddettiğini ve kapsamlı bir denetleme talep ettiğini söylemişti.

Venezuela'da anketler, muhalefetin seçimlerde 11 ila 18 eyaletin yönetimini elde edeceğini gösteriyordu.

Sonuçların, ülkede hükümet ile muhalefet arasında halihazırda var olan gerilimi artırması bekleniyor.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü. Ülkede aylarca süren hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA