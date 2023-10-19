ABD Venezuela'ya yönelik bazı yaptırımları gevşetti

ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilen yeni lisansa göre OPEC üyesi Venezuela, altı ay boyunca herhangi bir sınırlandırma olmaksızın petrol üretebilecek ve ürettiği petrolü istediği pazarda satabilecek.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun seçim konusunda attığı adımdan dolayı memnun olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un, Maduro'ya muhalif cumhurbaşkanlığı adaylarına yönelik yasakların kaldırılması, siyasi mahkumlar ile "haksız yere göz altına alınan" Amerikalıların serbest bırakılması için Kasım ayı sonuna kadar süre verdiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada Maduro'nun böyle bir adım atmaması halinde yaptırımları hafifletme kararını geri çekeceklerini söyledi.

ABD 2018 seçimlerinde Maduro'nun yeniden seçilmesinin ardından Venezuela'ya karşı sert yaptırımlar getirmişti. Washington ve diğer Batılı hükümetler seçimi hileli olduğu gerekçesiyle tanımamıştı.