ABD’de 100 dolara şirket kur

17 Mayıs 2018

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEWYORK - ABD pazarında şirket yoluyla yer almak zor değil. New York Barosu avukatlarından Gökhan Yazıcı, ABD’de 100 ila 500 dolar arasında bir bedel ile bir iki hafta içinde şirket kurmanın mümkün olduğunu söyledi.

ABD’de şirket kurmanın şirket türünün seçimi, hangi eyalette kurulacağı ve vergi dahil tüm adımların iyi düşünülmesi halinde hızlı bir olabileceğini kaydeden Yazıcı, “Ayrıca, sizin adınıza şirketin kuruluş eyaletinde resmi evrakları tebelluğ etmek üzere bir kayıtlı acente atamanız zorunludur. Şirket kuruluşu için gerekli evraklar hazırlandıktan ve Eyalet Devlet Bakanlığı’na sunulduktan sonra, eyaletine göre 1-15 gün içinde şirketiniz tescil edilmiş olur” dedi. Yazıcı, ayrıca tüzel kişiliğin banka hesabı açabilmesi, işçi çalıştırabilmesi, vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi ya da işletme kredisi yaratabilmesi için ABD Vergi Bürosu İRS’den işveren vergi numarası alması gerektiğini ifade etti.

Gerekli belgeler

Her eyalette kurulacak şirket türüne göre farklı kuruluş belgelerinin olabileceğini kaydeden Yazıcı, şu bilgileri verdi:

“ABD’de şirketlerin hak, sorumluluk, kuruluş ve yönetim prosedürlerini düzenleyen şirketler hukuku eyalet spesifiktir ve her eyaletin kendi şirketler yasaları ile düzenlenmiştir. Genel olarak şirket kuruluşunda başvuru ücretleri, eyaletine göre, önceden belirli bir miktar olabilir, ya da hisse sayısı bazında olabilir veya her ikisinin bir kombinasyonu olabilir. Bu başvuru ücretleri 100 dolar ile 500 dolar arasında değişmekte.”

Ayda 543 bin şirket

Forbes dergisinde yayınlanan bir habere göre ABD’de ayda kurulan tüm işletme sayısının yaklaşık 543 bin olduğunu kaydeden Yazıcı, şirket kurmak isteyenlere ise şu önerilerde bulundu:

“Kuracağınız şirketin hangi tür olacağını amacınıza, ortaklık yapınıza, vergilendirme esasına ve diğer bir çok faktöre göre iyi analiz edin. Sözleşmeler, işinizle ilgili her türlü anlaşma için kesinlikle gereklidir. Çalışanlarınız, taşeronlarınız, yatırımcılarınız, kısaca her şey için yazılı sözleşme yapın. Sözleşmelere ihtiyaç olmayacağı hatasını asla yapmayın. Şirketle ilgi yasal belgelerinizi ihmal etmeyin. Fikri mülkiyetin mutlaka korunması gerekir. Koruma olmadan, fikirleriniz ve ürünleriniz çalınma riski ile karşı karşıyadır. Başlangıç işleminize başlamadan mutlaka bir avukata danışmanızı tavsiye ederim. Alacağınız yasal tavsiye, bu sürecin en önemli kısmı. Kötü hukuki danışmanlık işinizi potansiyel olarak zedeleyebilir.”