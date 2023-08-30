ABD'de ağustosta istihdam beklentinin altında

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 177 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 195 bin artması öngörülüyordu.

Temmuz ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 324 binden 371 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 18 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 79 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 83 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 154 bini hizmet, 23 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Ücret artışındaki yavaşlama sürüyor

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ağustosta yıllık ücret yüzde 5,9 arttı.

Ekim 2021'den bu yana en yavaş hızında kaydedilen ücret artışı, temmuzda yüzde 6,2 olarak kaydedilmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, rapora ilişkin değerlendirmesinde, ağustos ayına ilişkin verilerin pandemi öncesindeki istihdam yaratma hızıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Richardson, "Toparlanmaya bağlı iki yıllık olağanüstü kazanımların ardından, salgının ekonomik etkileri azaldıkça ücret ve istihdamda daha sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.