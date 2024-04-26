ABD'de başlayan üniversite gösterileri polisin sert müdahalesi ve gözaltılara rağmen sürüyor

Columbia Üniversitesi yönetiminin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için öğrencilerin, kampüs bahçesinde başlattıkları oturma eylemi 10'uncu gününe ulaştı.

Üniversite yetkilileri, öğrencilerin kurduğu kampın dağılması ve üniversite politikalarının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla gösterileri düzenleyen öğrencilerle bir araya geldi.

Columbia Üniversitesi gibi bazı üniversitelerde yönetim ve polis, öğrencileri müzakereye çağırırken bazı üniversiteler ise kolluk kuvvetlerinin sert müdahalelerine sahne oluyor.

Öte yandan Gazze'ye destek gösterilerine katılan üniversiteler ve öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Emory'de polisin öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ettiği iddiası

Georgia eyaletindeki Emory Üniversitesinin öğrenci gazetesi Emory Wheel, polislerin gösteriler sırasında göz yaşartıcı gaz kullandığını yazdı.

"Atlanta Community Press Collective" adlı yerel bağımsız haber kuruluşu ise yaklaşık 20 kişinin gözaltına alındığını, polisin göstericilere şok tabancası ve plastik mermiyle müdahale ettiğini öne sürdü.

İki profesör gözaltına alındı

Emory Üniversitesinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde Felsefe Bölümü Başkanı Profesör Noelle McAfee ve Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin gözaltına alındı.

Fohlin ve Noelle McAfee'nin gözaltına alınma anına ilişkin videolar sosyal medyada paylaşıldı. Polisin sert müdahalede bulunarak profesörü gözaltına aldığı görülen videoda Fohlin'in, "Ben bir profesörüm." dediği duyuluyor.

Üniversitenin Atlanta'daki kampüsünde kamp kuran 30 öğrenci de iki profesör ile gözaltına alındı.

⁠Ohio Eyalet Üniversitesinde keskin nişancı iddiası

Ohio Eyalet Üniversitesinde de polis, Filistin'e destek amacıyla bir araya gelen öğrencilere sert müdahalede bulundu.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda Ohio Eyalet Üniversitesinin çatısında tripot kuran kişilerin keskin nişancı oldukları iddia edildi.

Öte yandan üniversite yönetimi, bu kişilerin eyalet güvenlik güçlerinden olduğunu açıkladı.

Güney California Üniversitesinde mezuniyet töreni iptal edildi

Los Angeles'taki Güney California Üniversitesinde (USC) "Gazze'ye destek" gösterilerinde İsrail'i protesto eden 93 öğrenci gözaltına alındı.

Müslüman karşıtı grupların başlattığı kampanya sonucu, 2024 Okul Birincisi Müslüman kız öğrenci Asna Tabassum'un mezuniyet konuşmasının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği USC'den yapılan açıklamada, mayıstaki ana mezuniyet töreninin de iptaline karar verildiği bildirildi.

Georgetown ve George Washington üniversiteleri

Başkent Washington'da bulunan Georgetown Üniversitesi ile George Washington Üniversitesinde okuyan öğrenciler de gösteri yapanların arasına katıldı.

Georgetown Üniversitesinin ana kampüsünün ortasında yer alan büyük bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" sloganları attı. Bazı öğrenciler ise polisin sınırlı izin verdiği alanlarda çadırlar kurdu.

George Washington Üniversitesinin ana kampüsündeki bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci de sloganlar atarak Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

Indiana Üniversitesi

Indiana Üniversitesinde Filistin'e destek olmak için çadır kampları kuran öğrencilere polis sert müdahalede bulundu.

Okul politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle öğrencilere copla müdahale eden polis, 33 kişiyi gözaltına aldı.

Connecticut Üniversitesi

Connecticut Üniversitesinde yaklaşık 300 öğrenci, Gazze'ye destek amacıyla Storrs Kampüsü'nde toplandı.

Üniversite yönetimi taleplerini karşılayana kadar gösterilere devam edeceğini belirten öğrencilerin çadırları polis tarafından söküldü, bir öğrenci gözaltına alındı.

⁠Pensilvanya Üniversitesi

Pensilvanya Üniversitesindeki Filistin destekçisi öğrenciler, sınıflarını terk ederek şehir merkezine yürüyüş düzenledi.

Filistin bayrakları, pankartlar ve afişler taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için üniversite kampüsünde çadır kurdu.

⁠Princeton Üniversitesi

Princeton Üniversitesinden Filistin destekçisi grubun sosyal medyada dün yaptığı paylaşımda, eğitim kurumunun McCosh avlusunda "Gazze Dayanışma Kampı"nın kurulduğu bildirildi.

Princeton sözcüsü, bu kampın üniversite kurallarına aykırı olduğunu ve gösteriler esnasında 2 yüksek lisans öğrencisinin gözaltına alındığını açıkladı.

⁠California Politeknik Eyalet Üniversitesi

California Politeknik Eyalet Üniversitesinde öğrenciler, polis müdahalelerine rağmen 22 Nisan'dan bu yana Filistin'e destek gösterilerine devam ediyor.

Okulun öğretim üyeleri ve personel senatosu, pazartesi günü barikat kuran öğrencileri uzaklaştırmak için polisi çağırma kararını gerekçe göstererek rektörün istifasını talep etti.

Af örgütünden çağrı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail karşıtı eylemlerin engellendiği ve öğrencilerin gözaltına alındığı ABD'deki üniversiteleri, öğrencilerin kampüslerdeki "barışçıl ve güvenli" protesto haklarını korumaya ve kolaylaştırmaya çağırdı.

Af Örgütünden yapılan açıklamada, ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı öğrenci protestolarının engellenmesi ve öğrencilerin gözaltına alınması kınandı.