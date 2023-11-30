ABD'de bekleyen konut satışları 22 yılın en düşük seviyesinde

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ekim ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 azalışla 71,4 değerine düştü.

Verinin açıklanmaya başlandığı 2001'den bu yana en düşük seviyesine inen endekse ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 2 azalması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı olarak konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1 artarak 72,5 olmuştu.

Bekleyen konut satışları, ekimde yıllık bazda ise yüzde 8,5 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının ekimde en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, ikinci el konutlar için sözleşme imzalamalarının da 20 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesinde olduğunu aktardı.

Başekonomist Yun, mortgage faiz oranlarında son haftalarda yaşanan düşüşlerin daha fazla konut alıcısına yardımcı olacağını ancak sınırlı konut stokunun konut talebinin tamamen karşılanmasını önemli ölçüde engellediğini ifade etti.

Yun, konut stokunun fazla olduğu yerlerde satışların arttığını belirtti.