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ABD'de bekleyen konut satışları değişim göstermedi

ABD'de bekleyen konut satışları endeksinde, eylül ayında beklentilere paralel bir şekilde bir önceki aya göre değişiklik olmadı.

ABD'de bekleyen konut satışları değişim göstermedi
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ABD'de Ulusal Emlak Komisyoncuları Birliği (NAR) tarafından açıklanan verilerine göre, bekleyen konut satış endeksi eylülde 106,0 puan oldu. Endeks bir önceki aya göre değişmedi. Analistlerin tahmini de aylık bazda değişim olmayacağı yönündeydi.

Endeks yıllık bazda yüzde 3,5 düşüş gösterdi. Mevsimsel düzeltilmemiş verilerle bekleyen konut satışları aylık yüzde 19,3, yıllık yüzde 5,4 azaldı.

Bir sonraki veri 29 Kasım'da açıklanacak.

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