ABD'de borsalar hafif yükselişle açıldı

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artarak 39.783,28 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.590,76 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,11 kazançla 18.303,64 puana çıktı.

ABD'de üretici enflasyonu hızlanırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Üretici maliyetleri beklentinin üzerinde

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış, Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, dün ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından bugün beklenenden daha sıcak gelen ÜFE'nin enflasyonla mücadele yolunun inişli çıkışlı olmaya devam edeceğine işaret eden önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Eylülde faiz indirimi gelebilir

Yine de ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güçlü kaldığını ifade eden analistler, şirketlerin finansal sonuçlarının da yatırımcıların odağında yer aldığını aktardı.

ABD'nin büyük bankaları ikinci çeyrek bilançolarını yayımlamaya başlarken, JPMorgan Chase'in net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 25, Citigroup'un net karı yüzde 10 arttı, Wells Fargo'nunki yüzde 1 azaldı.

Karı ve geliri piyasa beklentilerini aşmasına rağmen, JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde kayıpla güne başladı.

İkinci çeyrekte zayıf net faiz geliri bildiren Wells Fargo'nun hisseleri de yüzde 7'den fazla geriledi. Citigroup'un hisseleri de beklentilerin üzerinde sonuçlar bildirmesine karşın yüzde 1 değer kaybetti.