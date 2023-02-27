ABD'de dayanıklı mal siparişlerinde tahminin altında düşüş

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dayanıklı mal siparişleri Ocak'ta yüzde 4,5 düştü. Bu, Nisan 2020'den beri görülen en sert düşüş oldu. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 4 düşüştü. Ulaşım hariç siparişler yüzde 0,7 arttı, beklenti yüzde 0,2 artıştı.

Çekirdek sermaye siparişleri olarak bilinen savunma ve havacılık hariç sermaye malı siparişleri yüzde 0,8 arttı. Beklenti yüzde 0,1 düşüştü. Aralık ayı verisi yüzde 0,1 düşüşten yüzde 0,3 düşüşe revize edildi.

Önceki ayın dayanıklı mal siparişleri verisi de yüzde 5,6'dan yüzde 5,1'e revize edildi. Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem teşkil ediyor.

Yatırım iştahının azalmasına neden oluyor

Fed'in yüksek enflasyonla mücadelesinde faiz artırımlarını sürdürmesi nedeniyle 2023 yılına ilişkin ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor. Yüksek borçlanma maliyetleri, talebin ve yatırım iştahının azalmasına neden oluyor.

Ülkede daha önce açıklanan imalat sektörü aktivitesi 3. ayda da daralmış, Fed'in bazı bölgesel bankaları da ocak ayında imalat sektörü aktivitesinin daraldığını göstermişti.