ABD'de eczane zinciri Walgreens 2027 yılına kadar 1.200 mağazasını kapatacağını açıkladı
Walgreens dördüncü çeyrek mali satışlarını ve düzeltilmiş kârını Wall Street'in beklentilerini aşan bir şekilde açıkladı.
Haber Merkezi
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Perakende eczane zinciri ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde, sadece 2025 mali yılında 500 olmak üzere yaklaşık 1.200 mağazayı kapatmayı planladığını söyledi. Şirket, bu kapanışların düzeltilmiş kazançlarına ve serbest nakit akışına "hemen katkı sağlayacağını" söyledi.
Walgreens'in ABD'de yaklaşık 8.700 lokasyonu var ve bunların dörtte birinin kârlı olmadığını söylüyor.
Şirketin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %6 artış gösterdi.