ABD'de felaket... Francis Scott Key Köprüsü gemi çarpması sonucu çöktü: Araçlar suya düştü
ABD'nin Baltimore kentinde bir kargo gemisi, Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç suya düştü. AFP'de yer alan itfaiyeye dayandırılan haberde 20 kişinin suya düştüğü belirtildi. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
ABD'de bir kargo gemisi, Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Maryland eyaletinin Baltimore kentindeki Key Köprüsü çarpma sonucu çöktü ve köprü üzerindeki araçlar suya düştü.
New York Times, köprüdeki hasarın boyutunun belli olmadığını söyledi. Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı olarak trafiğe kapalı olduğu bildirildi. AFP'de yer alan itfaiyeye dayandırılan haberde 20 kişinin suya düştüğü belirtildi.
Yetkililer, suya düşen kişileri kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.