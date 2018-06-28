ABD'de gazete binasına silahlı saldırı: 5 ölü

28 Haziran 2018

ABD'de başkent Washington'a 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis kentinde faaliyet gösteren Capital Gazette adlı yerel bir gazetede silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıyla ilgili polis yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmazken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde gazete binasına giren silahlı saldırganın çok sayıda kişiyi vurduğu bildirildi.

CBS News kanalına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki polis yetkilisinin, saldırıda en az 4 kişinin öldüğünü söylediği belirtildi.

Daha sonra açıklama yapan polis teşkilatı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.

Haberlere yansıyan iddialarda gazetenin haber odasına giren saldırganın haber editörü de dahil olmak üzere çok sayıda gazete çalışanını hedef aldığı belirtildi.

Trump saldırı ile ilgili bilgi aldı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyla ilgili bilgi aldığı ve saldırıyla ilgili kurbanların yakınlarına üzüntülerini ilettiği kaydedildi.

Bazı polis yetkilileri, saldırganın halen yakalanamadığını ve saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.