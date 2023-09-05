ABD'de grev dalgası, AB'de maaş kavgası

ABD'de artan ekonomik eşitsizlik, "grev yazına" neden oldu…Pek çok işçi, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana yaşam koşullarının kötüleştiğini savunurken, ABD'de son dönemde sendikal faaliyetlerdeki yoğunluk dikkati çekti. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede greve giden işçi sayısı, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 arttı.

ABD'de 2021'de 80 bin 700 işçi greve giderken, bu rakam 2022'de 120 bin 600'e yükseldi. Ülkede bu yılın temmuz ayı itibarıyla bin veya daha fazla işçinin katıldığı 16 grev gerçekleşti. Cornell Üniversitesi Endüstri ve Çalışma İlişkileri Okulu (ILR) İşçi Eylemi Takibi verilerine göre ise bu yıl ağustos ayı itibarıyla ABD genelinde 367 lokasyonda 247 işçi grevi oldu.

Hollywood zararı 5 milyar $

Pek çok sektörden binlerce işçi, yüksek yaşam maliyetleri karşısında daha yüksek ücretler ve daha iyi koşullar için işverenlerle karşı karşıya gelirken; Hollywood grevlerinin 5 milyar dolarlık zarara yol açabileceği tahmin ediliyor. Rutgers Üniversitesi İşletme ve Çalışma İlişkileri Fakültesi Öğretim Üyesi Todd Vachon, "COVID-19 ve ardından gelen yüksek enflasyon, toplumumuzdaki tarihsel olarak zaten yüksek olan eşitsizlik düzeyini daha da kötüleştirdi. Ancak çok sıkı bir iş gücü piyasasına sahip sağlıklı ekonomi, işçilere, işverenlerden eşitsizlik krizini çözmeye başlayabilecek taleplerde bulunma imkanı tanıyor” dedi.

Çalışan maaşlarının enflasyon karşısındaki durumu ve yapılan ücret artışlarının ekonomik etkileri, Avrupa ülkelerinde önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. OECD verileri, Belçika dışında tüm Avrupa genelinde çalışan ücretlerinin düştüğünü gösteriyor. Bu yıl İtalya pandemi öncesine göre reel olarak yüzde 7.5 oranında düşüş ile öne çıkıyor. Almanya’da nisan ayında varılan anlaşmayla; 2.5 milyon memura, yüzde 5-5.5 oranında reel maaş artışı sağlandı. İspanya'da da memur maaşlarının üç yıl içinde yüzde 9.5 oranında artırılması için sendikalarla anlaşmaya varılması istendi.

Ülkemizde asgari ücrete yapılan artış sonrasında, asgari ücretin üzerinde bir ücretle çalışanların durumu ve bu ücretlere yapılacak artış oranının da tartışmalara neden olduğunu belirten KP Law İş Hukuku Uzmanı Avukat Çiğdem Soysal, “Türk hukukuna göre, işverenlerin, asgari ücretin üzerinde bir ücretle çalışan işçilere bir enflasyon zammı yapma yükümlülüğü yok. Ancak çalışanların ücretleri, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücretin altında olamıyor“ dedi.