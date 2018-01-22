ABD'de hükümet açılmazsa, Trump Davos'a gidemeyebilir

22 Ocak 2018

ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle, Başkan Donald Trump'ın Dünya Ekonomik Forumu tarafından 23-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Davos Zirvesi'ne katılamayabileceği belirtildi.

Politico sitesinin ABD yönetiminden yetkililere dayandırdığı habere göre, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında yaşanan bütçe krizi, Davos Zirvesi'ne katılımı da etkileyebilir.

Kalabalık bir heyetle Davos'a çıkarma yapması beklenen Trump'ın, 18 yıl sonra Davos Zirvesi'ne katılacak ilk ABD Başkanı olarak zirvenin kapanış konuşmasını da yapması bekleniyor.

Politico'ya konuşan iki üst düzey yetkili ise, bütçe kriziyle ilgili krizin aşılması halinde Trump'ın Davos'a katılabileceğini, aksi takdirde gezinin zora girebileceğini söyledi. Geçici bütçe için oylamanın, bugün TSİ 20.00'de yapılacağı açıklanmıştı.

Bazı kaynaklar, Davos'a bugün gitmesi beklenen Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in gezisinin de ertelenebileceğini savundu.

Bir yetkili, "ABD'de hükümet kapalıyken üst düzey yetkililerin İsviçre'de olması pek iyi bir görüntü olmaz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, geçen hafta yaptığı açıklamada, Trump'ın "Önce ABD" politikasını dünya liderlerine ve iş insanlarına anlatmak amacıyla Davos Zirvesi'ni çok önemsediğini belirtmişti.

Trump'ın katılacağı Davos, devlerin kapışmasına sahne olacak!