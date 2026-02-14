ABD'de ICE paylaşımları için sosyal medyaya yüzlerce celp iddiası

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) yönelik paylaşımlar nedeniyle sosyal medya platformlarına geniş kapsamlı bilgi taleplerinde bulunduğu iddia edildi.

The New York Times'ın ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Bakanlık Google, Meta ve diğer bazı teknoloji şirketlerine yüzlerce mahkeme celbi göndererek ICE'ı izleyen ya da bu kuruma ilişkin yorum yapan hesaplar hakkında bilgi istedi.

Google, Meta ve Reddit'in başvurulara yanıt verdiği iddiası

Haberde, söz konusu talepler kapsamında hesap sahiplerinin isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları ve kimlik bilgilerine ilişkin verilerin talep edildiği öne sürüldü. Google, Meta ve Reddit'in bazı başvurulara yanıt verdiği iddia edildi. İncelenen bazı celplerde ise gerçek isim kullanmayan, ICE'ı eleştiren ya da çalışanların konumuna ilişkin paylaşım yaptığı belirtilen hesapların ayrıntılarının istendiği aktarıldı.

Teknoloji sektörü temsilcileri, geçmişte bu tür celplerin daha çok çocuk kaçakçılığı gibi ağır suçlarla bağlantılı hesaplar için kullanıldığını, ancak son dönemde anonim kullanıcıların kimliğinin belirlenmesine yönelik taleplerin arttığını savundu.

10-14 gün içinde itiraz hakkı

Ayrıca bazı şirketlerin, hükümetin veri talebinde bulunduğu kullanıcılara durumu bildirdiği ve 10 ila 14 gün içinde itiraz hakkı tanıdığı ileri sürüldü.

Bakanlık ise konuya ilişkin "idari celp yetkisinin" bulunduğunu belirtti. Kurum avukatları, talep edilen bilgilerin ICE personelinin sahadaki güvenliğini sağlama amacı taşıdığını ifade etti. Meta, Reddit ve Discord ise iddialar hakkında yorum yapmadı.