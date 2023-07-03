ABD'de inşaat harcamaları mayısta yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 1,93 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen verinin bu dönemde yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, nisanda da yüzde 0,4 yükselmişti.

Mayısta kamu inşaat harcamaları yüzde 0,1 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 1,1 arttı.

İnşaat harcamaları, mayısta yıllık bazda da yüzde 2,4'lük artış kaydetti.