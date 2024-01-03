ABD'de ISM imalat endeksi Aralık 2023'te beklentilerin üzerine çıktı

ISM, Aralık 2023'e ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla 47,4'e çıktı.

Piyasa beklentileri verinin bu dönemde 47,1 değerini alması yönündeydi. İmalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, Kasım 2023'te 46,7 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi geçen yıl aralıkta aylık 1,8 puan artışla 50,3'e çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,2 puan düşerek 47,1'e geriledi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 2,3 puan yükselişle 48,1 oldu.

Bu dönemde imalat sanayisinin bir alt sektöründe büyüme kaydedilirken 16 sektörde daralma yaşandı. Büyüme kaydeden tek alt sektör birincil metaller olurken, daralma kaydedilen sektörler arasında, kağıt ürünleri, basım ve ilgili faaliyetler, elektrikli ekipmanlar, aletler ve bileşenler, bilgisayar ve elektronik ürünleri, giyim, deri ve ilgili ürünler, tekstil, makine, mobilya ve ilgili ürünler, çeşitli imalatlar, kimyasal ürünler, işlenmiş metal ürünleri, ahşap ürünleri ile plastik ve kauçuk ürünler yer aldı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değer alması sektörde genişlemeye, altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.