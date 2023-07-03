ABD'de ISM imalat endeksi haziranda beklentilerin altında kaldı

ISM, haziran ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı. Buna göre, ISM imalat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,9 puan azalarak 46'ya düştü.

Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin bu dönemde 47,2 değerini alması öngörülüyordu. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden ve imalat sanayisindeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks, mayısta 46,9 olmuştu.

Üretim endeksi haziranda aylık bazda 4,4 puan azalışla 46,7'ye gerilerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3 puan artışla 45,6'ya çıktı. İstihdam endeksi de aynı dönemde 3,3 puan azalarak 48,1'e indi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 4 alt sektörü büyüme kaydederken, 11 sektörde küçülme yaşandı. Plastik ve kauçuk, ahşap, tekstil, kimyasal, muhtelif imalat, elektrikli ekipmanlar, bilgisayar, elektronik, kağıt, metal, gıda, içecek ve tütün ile makine daralma kaydedilen sektörler arasında yer aldı.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisi 6 ayın en düşük seviyesinde

Öte yandan, S&P Global de haziran ayına ilişkin imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, haziran ayı imalat sektörü PMI verisi beklentiler dahilinde 46,3 oldu. Söz konusu dönemde 6 ayın en düşük seviyesini kaydeden ve imalat sanayisindeki daralmaya işaret eden PMI verisi, mayısta 48,4 değerinde gerçekleşmişti.

S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, veriye ilişkin değerlendirmesinde, ABD'de imalat sektörünün "sağlığının" haziran ayında keskin bir şekilde kötüye gitmesinin ekonominin yılın ikinci yarısında resesyona girme potansiyeline ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzeri sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.