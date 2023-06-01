ABD'de ISM imalat endeksi mayısta beklentilerin biraz altında kaldı

ISM, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı. Buna göre, ISM imalat endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 46,9'a düştü.

Piyasa beklentilerinin biraz altında kalan verinin bu dönemde 47 değerini alması öngörülüyordu. Art arda 7'nci ayda imalat sanayisindeki daralmaya işaret eden endeks, nisanda 47,1 olmuştu.

Üretim endeksi mayısta aylık bazda 2,2 puan artışla 51,1'e çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,1 puan azalışla 42,6'ya geriledi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 1,2 puan artarak 51,4'e yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 4 alt sektörü büyüme kaydederken, 14 sektörde küçülme yaşandı. Büyüyen sektörler, metalik olmayan mineral ürünler, mobilya ve ilgili ürünler, ulaşım araçları ve fabrikasyon metal ürünler olarak sıralandı.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 48,5'ten 48,4'e revize edildi. Endeks, şubat ayından bu yana işletme koşullarındaki en hızlı kötüleşmeye işaret etti.

Söz konusu dönemde imalat sanayisindeki daralmaya işaret eden PMI verisi, nisanda da 50,2 değerinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzeri sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.