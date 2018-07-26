ABD'de işsizlik başvuruları tahminlere yakın geldi

26 Temmuz 2018

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 21 Temmuz ile sona eren haftada 9 bin artışla 217 bin oldu. Piyasalarda beklenti başvuruların 8 bin artışla 215 bin olacağı yönündeydi.

Geçen haftanın başvuruları 207 binden 208 bine revize edildi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 2 bin 750 düşüşle 218 bin oldu.

İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 8 bin düşüşle 1 milyon 745 bin oldu.

İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 9 bin 500 artışla 1 milyon 745 bin 750 oldu.

İşsizlik sigortalıların oranı mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 1,2 (Geçen hafta %1,2).

İşsizlik sigortalıların oranı mevsimsel düzeltilmemiş verilerle yüzde 1,2 (Geçen hafta %1,2).

İşsizlik sigortalıların oranı işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenler ile işsizlik maaşı başvurularının oranından hesaplanıyor.