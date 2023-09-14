ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 bin kişi arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Eylül ile biten haftada 220 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

İşsiz sayısı 220 bine yükseldi

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 220 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 225 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de 216 binden 217 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 224 bin 500'e düştü.

Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 2 Eylül ile biten haftada 4 bin kişi artışla 1 milyon 688 bine yükseldi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, iş gücü piyasasının tarihsel olarak sıkı seviyelerde kaldığını kanıtladığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif sıkılaştırma döngüsüne karşı dirençli olduğunu gösterdiğini belirtti.