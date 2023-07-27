ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 221 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 15 Temmuz haftasında 228 bin işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 235 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 22 Temmuz ile biten haftada 233,750 seviyesine geriledi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 15 Temmuz ile biten haftada 1.69 milyon seviyesine geriledi.