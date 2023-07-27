ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında​

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 15 Temmuz haftasında 228 bin işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.​

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 235​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 22 Temmuz ile biten haftada 233,750 seviyesine geriledi.​

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 15 Temmuz ile biten haftada 1.69 milyon seviyesine geriledi.