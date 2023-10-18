ABD'de konut başlangıçları Eylül'de beklentilerin altında kaldı

ABD'de konut başlangıçları, eylülde yüzde 7 artarak 1 milyon 358 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 7 artarak 1 milyon 358 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan konut başlangıçlarının bu dönemde 1 milyon 380 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ağustosta yüzde 12,5 azalışla 1 milyon 269 bine inerek 3 yılın en düşük seviyesini kaydetmişti.

Yıllık baz olarak yüzde 7,2 azalış gösterdi

Konut başlangıçları eylülde, yıllık baz olarak yüzde 7,2 azalış gösterdi.

Ülkede inşaat izinleri, eylülde aylık bazda yüzde 4,4 azalışla 1 milyon 473 bine geriledi.

Bu dönemdeki düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 455 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, ağustosta yüzde 6,8 artışla 1 milyon 541 bin olmuştu.

ABD'de inşaat izinleri, eylülde yıllık bazda da yüzde 7,2 azaldı.