ABD’de konut fiyatları 5. ayda da geriledi



S&P CoreLogic Case-Shiller'ın mevsimsellikten arındırılmış verilerine göre, ABD’de konut fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,54 düştü. Beklenti yüzde 0,65 düşüş olması yönündeydi. Diğer taraftan, Kaliforniya’daki konut fiyatları Kasım ayında bir yıl öncesine göre yüzde 1,6 düşüş kaydetti.

S&P Dow Jones Endeks'in Genel Müdürü Craig Lazzara, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Fed faiz oranlarını yükseltirken, ipotek finansmanı ev fiyatları için ters rüzgar olmaya devam ediyor. Durgunluk olasılığı da dahil olmak üzere ekonomik zayıflık potansiyel alıcıları da kısıtlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Zorlu ekonomik koşullar göz önüne alındığında ev fiyatlarının bir yıl öncesine göre hala yüksek olduğunu söyleyen Lazzara, fiyatların düşüşe devam edebileceğini belirtti.