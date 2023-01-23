ABD'de kriz derinleşiyor: 'Biden görev değişikliğine gidecek'

ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde 6 gizli belge daha bulunduğu belirtildi.

Biden’ın şahsi avukatı Bob Bauer'in yaptığı yazılı açıklamada, FBI ajanlarının cuma günü Biden’in Willmington’daki evinde arama yaptığı kaydedildi.

Açıklamada yaklaşık 13 saat süren aramada, Biden’in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belgenin bulunduğu ifade edildi.

Yeni belgelere Adalet Bakanlığı yetkililerince detaylı inceleme için el konulurken, Biden’ın evinde yapılan aramaya gönüllü olarak izin verdiğine işaret edildi.

Açıklamada arama esnasında Başkan Biden ve eşi Jill Biden’ın hafta sonu tatili için evde bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Görev değişikliği beklentisi

Biden’ın, gelecek haftalarda Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevini bırakması beklenen Ron Klain’ın yerine eski Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients’i getireceği öne sürüldü.

AP’nin haberinde, Biden’ın Zients’i Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atamayı planladığı kaydedildi.

Beyaz Saray’ın ise ilgili değişiklik konusunda çıkan haberlere yönelik yorum taleplerini yanıtsız bıraktığı ifade edildi.