ABD'de mal ticareti açığı ağustosta yüzde 7,3 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri yayınladı.

ABD'de mal ticareti açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 7,3 azalışla 84,3 milyar dolara geriledi.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,3 azalarak 84,3 milyar dolara indi.

Piyasa beklentileri, mal ticareti açığının bu dönemde 91,2 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticaret açığı, temmuzda 90,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yüzde 2,2 artışla 168,9 milyar dolara çıkarken, mal ithalatı yüzde 1,2 azalışla 253,1 milyar dolara geriledi.

Ayrıca, toptan eşya stokları ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, perakende stokları yüzde 1,1 arttı.