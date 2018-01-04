ABD'de milyonlarca çocuk sağlık sigortasını kaybedebilir

04 Ocak 2018

ABD'de 1997'den beri uygulanan ve ülkede milyonlarca çocuğun sağlık hizmeti almasını sağlayan Çocuk Sağlığı Sigorta Programı (CHIP), Kongre'yi ikiye böldü. Bazı Kongre üyelerinin finansmanın devamına karşı çıktığı bildirildi.

Business Insider'ın haberine göre, ABD Kongresi bir süre önce CHIP için kısa vadeli 3 milyar dolarlık finansmanı onaylamıştı. Ancak bu paranın ancak mart ayına kadar yeterli olacağı, birçok eyalette programa ayrılan bütçenin tükenmekte olduğu kaydedildi.

Kongre'nin uzun vadeli finansmanı onaylamaması halinde, 2 milyondan fazla çocuk ve yüzlerce hamile kadın sağlık sigortasından yararlanamayacak. Finansmanın tümüyle iptal edilebileceği de belirtiliyor.

Kongre'nin finansmanı onaylaması halinde bile, yaşanan gecikme nedeniyle ailelerin sağlık hizmetlerine harcayacağı para yüz binlerce doları bulabilir.

Clinton'dan tepki: Yeter artık

CHIP, eski başkanlardan Bill Clinton döneminde yürürlüğe girmişti. Clinton'ın eşi ve eski Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton, Twitter mesajında CHIP'e finansmanın kesilmesi ihtimaline tepki göstererek "Yeter artık. Bu durum aileleri endişelendiriyor" diye yazdı.

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