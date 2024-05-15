ABD'de mortgage başvuruları arttı, faizler düşüşünü ikinci haftaya taşıdı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 10 Mayıs haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 0,5 artışla 198,1 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 1,7 düşüşle 141,7 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 4,7 artışla 499,9 puana yükseldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 10 puan geriledi ve yüzde 7,08 seviyesine indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, "Hazine getirileri geçen hafta düşmeye devam etti ve buna bağlı olarak morgage faiz oranları üst üste ikinci haftada da düştü; 30 yıllık sabit faiz oranı 10 baz puan gerileyerek Nisan başından bu yana en düşük seviye olan yüzde 7,08'e indi. Bununla birlikte, yeniden finansman faaliyetinin genel düzeyi düşük kalmaya devam ediyor." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen yüzde 30,6'dan yüzde 30,2'ye indi.

15 yıllık faizinde oran 1 baz puan artışla yüzde 6,61 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 4 puan geriledi ve yüzde 6,56 seviyesine indi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 9 puan azalarak yüzde 7,22 puan seviyesine geldi.