ABD’de mortgage faizleri 23 yılın zirvesinde

ABD’de mortgage faizleri 23 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Veriler, 30 yıllık sabit kredi faizi oranının geçtiğimiz 15 baz puan artarak yüzde 7,31’e yükseldiğini gösterdi. Bu oran 2000 sonundan bu yana kaydedilen en yüksek faiz seviyesi oldu.

Ülkede ev alımlarına yönelik ipotek başvuruları geçen hafta neredeyse otuz yılın en düşük seviyesine geriledi. Başvurular haftalık bazda yüzde 5 düşerek 1995’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Başvurular geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 30 oranında geriledi.

Bu da konut piyasasının borçlanma maliyetlerindeki son artıştan olumsuz etkilendiğinin göstergesi olarak kabul edildi.

İpoteğe dayalı konut kredisi faizlerinde ABD tahvil getirileri referans alınıyor ve söz konusu devlet tahvillerinin getirileri, yatırımcıların güçlü ve dirençli bir ekonomik tablo görmesiyle yükselmeye devam ediyor.

Konut piyasası Powell’ın konuşmasını bekliyor

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell’ın bu hafta sonunda yıllık Jackson Hole sempozyumunda konuşma yapması bekleniyor. Powell’ın konuşmasının etkileri konut piyasası için de kritik önem taşıyor.

Faizlerin artmaya devam edeceğine ilişkin olası mesajlar ipotek faizlerini yüksek tutacak ve yüksek ev fiyatlarıyla birlikte konut piyasası üzerinde daha fazla baskı oluşturacak.