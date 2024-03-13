ABD'de mortgage faizleri yüzde 7'nin altına inerken başvurular arttı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 8 Mart ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 7,1 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 12'lik artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 7,02'den yüzde 6,84'e geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,66'dan yüzde 6,37'ye indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik verilerin daha zayıf hizmet sektörü ile daha az güçlü iş piyasasına işaret etmesiyle mortgage faiz oranlarının geçen hafta yüzde 7'nin altına düştüğünü belirtti.

Fratantoni, konut satın almaya yönelik başvuruların geçen hafta artmasına karşın yıllık bazda yüzde 11 azaldığını da kaydetti.