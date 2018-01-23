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ABD'de okulda silahlı saldırı: 2 ölü, 19 yaralı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

ABD'de okulda silahlı saldırı: 2 ölü, 19 yaralı
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ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Marshall kasabasında bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda  2 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

Marshall Lisesi'nde meydana gelen saldırının ardından okul, polis ve ilk yardım araçlarıyla çevrildi. Kentucky Valisi Matt Bevin, silahlı saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Bevin, silahlı saldırganın 15 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu belirtti. Saldırının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

saldırı abd

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