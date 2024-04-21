ABD'de parktaki partiye silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı
ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde, parkta düzenlenen partiye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
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ABD'de parktaki partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Polis, Memphis'teki parkta, 200 ila 300 kişinin katıldığı tahmin edilen partide düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis, silahlı saldırganların vurduğu 8 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Polis, 6 yaralının hastaneye kaldırıldığını, 2 şüpheliyi aradıklarını belirtti.