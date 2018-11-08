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ABD'de silahlı saldırı: 12 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir barda silahlı saldırı meydana geldi. 30 el silah sesinin duyulduğu saldırıda saldırgan dahil 12 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de silahlı saldırı: 12 ölü
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki "Borderline Bar & Grill In Thousand Oaks" isimli barda silahlı saldırı meydana geldi.

Yerel saat ile 11.20'de meydana gelen saldırı neticesinde saldırgan dahil 12 kişi hayatını kaybetti.

ABD güvenlik güçleri, saldırıda şu anda hayatını kaybedenlerin olmadığını açıkladı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların olup olmadığı yönünde de bilgi verilmedi.

Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.

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