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ABD'de silahlı saldırı: 2'si çocuk 9 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bulunan su parkında düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
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ABD'nin Detroit kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Oakland Kent Şerifi Mike Bouchard, düzenlediği basın toplantısında, yüksek sıcaklardan bunalan ailelerin çocuklarıyla gittiği su parkında silahlı saldırgan tarafından rastgele ateş açıldığını ifade etti.

Silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığını belirten Bouchard, 8 yaşındaki çocuğun başından vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu söyledi.

Bouchard, yaralı sayısının artabileceğini belirterek, saldırganın intihar ettiğini bildirdi.

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