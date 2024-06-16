Yazar Eylem Tok ve oğlu tutuklanmıştı... Anne ve oğulun yakayı el verdiği olayda yeni gelişme...

İstanbul'da yaşanan trafik kazası sonucunda Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un kaçtıkları ABD’de106 gün sonra yakalandı. Oğlu ile birlikte önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçan Eylem Tok hakkında, İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilerek ABD'den iadesi istendi.

Interpol aracılığıyla Türk polisi tarafından Eylem Tok ve oğlunun Miami'de olduğu bilgisi ABD makamlarına iletildi. ABD Adalet Bakanlığı'nın "Tok ve Cihantimur’un Florida yetki alanında yakalanabileceği" yargısına varmasının ardından Flordia Savcılığı harekete geçti. Florida savcısının şikâyet dilekçesinde, “Türk yetkililer, Tok ve Cihantimur’un sahte pasaport ile Küba’ya kaçabileceği" uyarısı yer aldı.

Boston Polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınan Tok ve Cihantimur, çıkarıldıkları mahkemede kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Cihantimur ve Eylem Tok'un tutukluluklarının gözden geçirileceği duruşmanın 18 Haziran Salı günü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde yapılacağı belirtildi.

“Seyahat belgesi geçersiz kişi”

Cihantimur'un “taksirle öldürme ve yaralama”, 44 yaşındaki annesi Eylem Tok'un ise “suçluyu koruma” suçundan Türkiye'ye iadesi istenirken ğlunu yurtdışına kaçıran anne Tok’la ilgili ise farklı bir durum ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Tok’un pasaport süresinin Kasım 2024’te dolacağı, iade sürecinin uzaması halinde “Seyahat belgesi geçersiz kişi” statüsüne düşeceği kaydedildi. Bu durumda anne Tok, ABD tarafından deport (sınır dışı) edilebilir.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.