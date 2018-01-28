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ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan bir oto yıkamacıda meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü
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ABD'nin Pennsylvania eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pennsylvania'da bulunan oto yıkamacıda sabah saatlerinde meydana gelen saldırıda 5 kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Fox News'te yer alan habere göre, saldırıda 3 erkekle 2 kadının hayatını kaybettiği, saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi.

saldırı abd

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